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Сюрприз на Новый год: как подарить детям сказку

, ИА "Амител"
Корпорация творчества EventCorpLife подарит новогоднее волшебство детям

Для каждого ребёнка Новый год — это целая сказка, полная чудес.

Сотрудники Event-Агентства EventCorpLife  готовы помочь родителям в организации новогодних праздников, предложив оригинальные форматы их проведения, как для детских утренников, так и при заказе сказочных героев на дом.

Красочные герои агентства, "Ледяная пара", "Снежная пара", "Дед Мороз и светящаяся Снегурочка" подарят детям волшебное представление, вручат подарки и исполнят самые заветные желания. Прекрасным сюрпризом станет появление символа Нового Года – чудесного мини-пига.  

Также вы можете заказать Дед Мороза и Снегурочку на дом к Вашему сотруднику, чтобы поздравить их деток.*

Приемная Деда Мороза
Тел.: 57-18-16, +7 929 397 18 56
ВКонтакте 
Instagram @eventcorplife

*Группа формируется от 20 заказов

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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