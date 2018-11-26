Сюрприз на Новый год: как подарить детям сказку

Для каждого ребёнка Новый год — это целая сказка, полная чудес.

Сотрудники Event-Агентства EventCorpLife готовы помочь родителям в организации новогодних праздников, предложив оригинальные форматы их проведения, как для детских утренников, так и при заказе сказочных героев на дом.

Красочные герои агентства, "Ледяная пара", "Снежная пара", "Дед Мороз и светящаяся Снегурочка" подарят детям волшебное представление, вручат подарки и исполнят самые заветные желания. Прекрасным сюрпризом станет появление символа Нового Года – чудесного мини-пига.

Также вы можете заказать Дед Мороза и Снегурочку на дом к Вашему сотруднику, чтобы поздравить их деток.*

Приемная Деда Мороза

Тел.: 57-18-16, +7 929 397 18 56

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*Группа формируется от 20 заказов