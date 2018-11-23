Следственный комитет России впервые опубликовал видео с места падения сбитого в 2015 году турецким F-16 российского бомбардировщика Су-24. Видео размещено на канале ведомства в YouTube.

На кадрах показано, как российские следователи осматривают место крушения, видны многочисленные обломки сгоревшего самолета и обломки участвовавшего в спасательной операции вертолета. Су-24 был сбит в ноябре 2015 года турецким F-16 в небе над Сирией. Пилот Олег Пешков успел катапультироваться, однако сирийские боевики расстреляли его с земли. Штурмана Константина ​Мурахтина, который также катапультировался, удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Во время спасательной операции был убит морской пехотинец Александр Позынич.

СК продолжает расследование уголовного дела об убийстве российского пилота и морского пехотинца, говорится в сообщении на сайте ведомства. Правоохранительные органы работали на территории Сирии и помимо места крушения самолета и вертолета спасательной группы установили, где базировались боевики, установили позиции, откуда они вели огонь, а также место, куда после убийства было доставлено тело Пешкова. Личности боевиков, участвовавших в нападении, также были установлены.

Накануне Басманный суд Москвы выдал санкции на заочных арест девяти сирийских граждан, подозреваемых в убийстве Пешкова и Позынича и в покушении на убийство Мурахтина. Их объявили в международный розыск.

Инцидент с Су-24 надолго осложнил отношения России и Турции. Анкара заявила, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны, однако Москва отвергла эти обвинения. Летом 2016 года президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения в связи с гибелью российского пилота.