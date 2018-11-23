Фото: barnaul.org, 22.mchs.gov.ru

Церемония торжественного открытия пожарно-спасательной части № 4, пережившей существенную модернизацию, прошла в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

С этим событием начальник главного управления, генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин поздравил личный состав и поблагодарил сотрудников за ежедневный подвиг.

Как уточняют в пресс-центре городской администрации, ремонт был произведен за счет федерального бюджета и обошелся в 5 миллионов рублей.

Пожарная часть № 4 (улица Юрина, 221) была построена в 1979 году и не была рассчитана на современный большегрузный транспорт. В ходе ремонтных работ потребовалась замена въездных ворот, электропроводки, частично системы отопления, заливка полов, внутренняя отделка помещений пожарного депо, внешняя отделка фасада здания.