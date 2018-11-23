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Модернизированную пожарную часть открыли в Барнауле

, ИА "Амител"
Построенный в 1979 году комплекс пережил серьезное обновление

Фото: barnaul.org, 22.mchs.gov.ru

Церемония торжественного открытия пожарно-спасательной части № 4, пережившей существенную модернизацию, прошла в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

С этим событием начальник главного управления, генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин поздравил личный состав и поблагодарил сотрудников за ежедневный подвиг.

Как уточняют в пресс-центре городской администрации, ремонт был произведен за счет федерального бюджета и обошелся в 5 миллионов рублей.

Пожарная часть № 4 (улица Юрина, 221) была построена в 1979 году и не была рассчитана на современный большегрузный транспорт. В ходе ремонтных работ потребовалась замена въездных ворот, электропроводки, частично системы отопления, заливка полов, внутренняя отделка помещений пожарного депо, внешняя отделка фасада здания.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.11.2018 17:30
- гость -

в барнауле хоть немного новой техники есть, в районах же полный шлак

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