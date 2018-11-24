Третья федеральная трасса в Алтайском крае может появиться в 2019 году

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Минтранс РФ может принять решение о появлении в Алтайском крае третьей федеральной трассы. Как сообщил врио заместителя министра, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса региона Дмитрий Коровин, соответствующее одобрение якобы уже получено из федерального ведомства.

Речь идет о 400-километровом участке дороги от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. Если участок станет федеральной трассой, то финансировать его ремонт и содержание будут за счет федерального бюджета, а не краевого. Это поможет ежегодно экономить 500 миллионов рублей. При этом уже отремонтирован участок от Барнаула до Павловска.

"Завершили сбор документов по передаче дороги, что заняло почти полтора года. Сегодня у нас полная готовность. Надеемся, что реализация вопроса будет уже в 2019 году. Есть протокол заседания правительственной комиссии, где 2019-2022 годы обозначены как срок передачи автомобильной дороги от краевой столицы до границы с Казахстаном через Кулунду", — заявил Дмитрий Коровин.

Инициатива о передаче участка протяженностью 400 километров принадлежит бывшему губернатору Александру Карлину. Дорога подходит по всем параметрам для получения статуса федеральной. В частности, именно эта дорога ведет в Астану и к международному аэропорту столицы Казахстана. Представителями Росавтодора уже полностью отсмотрена дорога, и они отметили ее хорошее качество.

В настоящее время через Алтайский край проходят две федеральные автодороги — Р-256 "Чуйский тракт" и А322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан".