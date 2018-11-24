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Бороться с травлей в барнаульских школах будут по специальному алгоритму

, ИА "Амител"
Вопрос взаимоотношений учеников внутри школы будет поставлен на контроль

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Комиссия комитета по образованию Барнаула примет меры, чтобы избежать повторения ситуаций, подобных ситуации в лицее № 101, где восьмиклассник подвергался нападкам со стороны других школьников. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель городского комитета по образованию Наталья Полосина.

По словам Натальи Полосиной, лицею № 101 и другим образовательным учреждениям города рекомендуют поставить на контроль вопросы взаимоотношений внутри класса, внутри школы, взаимоотношений между подростками. В ближайшее время состоится совещание директоров, на котором будет обсуждаться алгоритм действий администрации школы в конфликтных ситуациях. Специальный алгоритм действий будет составлен для родителей и других представителей ребенка.

В будущем для руководства школы будут проводиться семинары, которые научат учителей правильно действовать в конфликтных ситуациях.

Помимо этого, будет уделено внимание и расширению мероприятий по преодолению агрессии.

"Как правило, мы 1 сентября, перед началом учебного года, анализируем план воспитательной работы каждой образовательной организации. Поэтому при следующем анализе мы дадим рекомендации школам и проконтролируем их внедрение в планы воспитательной работы как школы, так и классных руководителей", — рассказала Полосина.

Она добавила, что подобные планы были в школах и раньше. Но после произошедших ситуаций список мероприятий будет расширен.

Напомним, что в барнаульском лицее № 101 произошла конфликтная ситуация с участием восьмиклассника и шестиклассников. По словам жительницы Барнаула, ее сына-восьмиклассника травмировала компания подростков. Они бросили в него льдинку. Выяснилось, что мальчик неоднократно подвергался нападкам школьников. По словам Полосиной, признаков травли комиссия не выявила. Однако по отношению к руководству школы будут применены меры дисциплинарного воздействия.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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