Фото: 54.мвд.рф

Житель Барнаула погиб в результате лобового столкновения своего автомобиля с КамАЗом в Новосибирской области, сообщили в ГУ МВД по региону.

Трагический инцидент произошел 22 ноября около 19:00 на 134-м километре Чуйского тракта.

Известно, что 55-летний житель Барнаула, управляя автомобилем Renault Kangoo, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершил столкновение со встречным грузовым автомобилем КамАЗ под управлением 46-летнего жителя поселка Ордынское.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП. По данному факту проводится доследственная проверка.