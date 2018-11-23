Песков рассказал об учениях с вертолетами над Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившиеся накануне в соцсетях изображения взлетающих с территории Кремля военных вертолетов, сказал, что "проходили учения", пишет РБК.

"Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего нет экстраординарного. Кремль — это действующая резиденция главы государства, это режимный объект. Какие там стадии, что будет происходит на каждой из них, — надо справляться в ФСО", — сказал Песков.

Другие вопросы, в том числе о том, планируется ли вторая фаза учений, Песков также переадресовал в Федеральную службу охраны.

Также его спросили, верна ли информация о том, что построили вертолетную площадку в Кремле.

"Владимир Владимирович летает в Кремль и из Кремля с 2012 года, хорошо, что "Российская газета" сейчас эту информацию раскопала", — ответил Песков.

Ранее сообщалось, что вертолеты летали над Москвой около 40 минут, один из них нес на тросе платформу с фигурами, напоминающими человеческие. ФСО утром в пятницу сообщила, что замеченные над Кремлем вертолеты участвовали в плановых учениях.