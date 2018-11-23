Россиянке выставили счет на 15 миллионов после смерти матери в Дубае

Клиника в Дубае (ОАЭ) выставила счет на 15 миллионов рублей дочери туристки из Тамбова, которая умерла в больнице, пишет "Российская газета" со ссылкой на "Вести-Тамбов".

Во время осенних каникул Наталья Попова с дочерью Анастасией и двумя внучками отправилась на отдых в Дубай. На пляже 57-летней женщине стало плохо. В местной больнице ей сделали экстренную операцию в связи с разрывом аорты. После хирургического вмешательства у женщины отказали почки, и она умерла.

Анастасии клиника выставила счет на 15 миллионов рублей, предупредив, что забрать тело покойной в Россию для погребения можно только после полной оплаты счета.

"Мы с мужем смогли насобирать 2 миллиона рублей. Страховка перекрывает тоже около 2 миллионов рублей. Остальная сумма просто непосильна. Я реву", — написала Анастасия в соцсетях.

Друзья семьи создали группу помощи и объявили сбор средств. Анастасия обратилась в консульство России в ОАЭ, которое начало переговоры с клиникой. Сотрудники тамбовской станции скорой помощи, где работала Наталья, тоже подключились к сбору средств. Пока собранной суммы недостаточно для возвращения тела погибшей на родину.