Россиянке выставили счет на 15 миллионов после смерти матери в Дубае

Клиника в Дубае (ОАЭ) выставила счет на 15 миллионов рублей дочери туристки из Тамбова, которая умерла в больнице, пишет "Российская газета" со ссылкой на "Вести-Тамбов".
Во время осенних каникул Наталья Попова с дочерью Анастасией и двумя внучками отправилась на отдых в Дубай. На пляже 57-летней женщине стало плохо. В местной больнице ей сделали экстренную операцию в связи с разрывом аорты. После хирургического вмешательства у женщины отказали почки, и она умерла.
Анастасии клиника выставила счет на 15 миллионов рублей, предупредив, что забрать тело покойной в Россию для погребения можно только после полной оплаты счета.
"Мы с мужем смогли насобирать 2 миллиона рублей. Страховка перекрывает тоже около 2 миллионов рублей. Остальная сумма просто непосильна. Я реву", — написала Анастасия в соцсетях.
Друзья семьи создали группу помощи и объявили сбор средств. Анастасия обратилась в консульство России в ОАЭ, которое начало переговоры с клиникой. Сотрудники тамбовской станции скорой помощи, где работала Наталья, тоже подключились к сбору средств. Пока собранной суммы недостаточно для возвращения тела погибшей на родину.
Комментарии
а не великовата ли цена за труп? а встречный иск об оказании не качественной помощи?
Ввести санкции против ОАЭ, заблокировать ее торговлю нефтью....
Кошмар!
какой смысл в возвращении? бабуле там лучше, однозначно, даже после кончины
Ничего себе какое большое значение придают трупу - на полном серьезе собирать 15 млн для его захоронения. Ну не похоронят его в России, и что случится? Душа матери покоя не найдет? Неужели сотрудники скорой помощи и правда в это верят...
23.11.2018 19:43
- гость -
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Вы не правильно поняли - эти деньги за операцию и уход.