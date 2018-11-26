Количество и качество аттракционов в Алтайском крае теперь будет контролироваться. На сессии краевого парламента в четверг, 29 ноября, депутаты рассмотрят, и, скорее всего, примут, поправки в закон, дающие полномочия по контролю за аттракционами региональной Госинспекции.

В Госинспекции (скоро она будет называться инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края) порталу Amic.ru пояснили, что сегодня, по сути, никто не контролирует качество аттракционов. Но в 2018 году эту обязанность на регионы возложил федеральный закон после принятия техрегламента Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов.

Аттракцион будет определен в краевом законе как "оборудование, которое предназначено для развлечения пассажиров во время движения, включая биомеханические воздействия". По предварительным данным Госинспекции, в Алтайском крае около 600 аттракционов. Они будут включены в перечь видов техники, которая будет проверяться планово раз в три года, а внепланово по обращениям. Но сначала все аттракционы должны быть поставлены на учет: стационарные на постоянный, а перевозные на транзитный, для каждого будет свой номер.

Поправки будут внесены в закон "Об основах регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники в Алтайском крае" и вступят в силу 27 января 2019 года.