Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" пройдет в Барнауле

Барнаульская Госавтоинспекция сообщила о том, что в ночь на субботу и на воскресенье (с 23 на 24 и с 24 на 25 ноября) сотрудниками ГИБДД совместно с членами народной дружины "Барнаульская" будет проведено профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", направленное на предупреждение ДТП с участием пьяных водителей.

"Сотрудниками ДПС будет использован метод "сплошных проверок" водителей на состояние опьянения. Исходя из анализа аварийности в городе, разработана дислокация мест несения службы сотрудников. Экипажи максимально приблизятся к местам концентрации ДТП", — говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекция Барнаула напоминает участникам дорожного движения о том, что "пренебрежительное отношение к опасности, не критичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра".

"Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям", — добавили в ведомстве.