Жителей Барнаула взволновали языки пламени в здании № 42 по проспекту Ленина под вечер 23 ноября. Очевидцы предоставили порталу Amic.ru фото- и видеоматериалы с места событий, задавшись вопросом, а не горит ли заведение общепита "PRO-жарка" (находится в указанном здании).

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что данных о пожаре в ведомство не поступало. В самом заведении нашей редакции сообщили, что ничего страшного не произошло, "просто немного не уследили за огоньком". Никто не пострадал.