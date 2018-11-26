АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее — "Корпорация "МСП" — прим.ред.) начнет выступать поручителем по кредитам для малого и среднего бизнеса из сферы торговли. В настоящее время данный вопрос прорабатывается с Банком России.
Программа стимулирования кредитования бизнеса, изначально запущенная для поддержки реального сектора экономики и развития приоритетных проектов в сфере строительства, промышленности, высоких технологий, туризма, переработки отходов и других, не была доступна для заемщиков из сферы оптовой и розничной торговли. В рамках планируемых изменений программы с конечной ставкой для заемщика 9,6%-10,6% годовых АО "Корпорация "МСП" сможет финансировать проекты заёмщиков сферы ритейла с декабря 2018 года.
Основная часть кредитной программы в 2019 году будет финансироваться за счет банков с базовой лицензией и региональных опорных банков.
"Изменения в программу сформированы с учетом специфики клиентского сегмента, обслуживаемого банками с базовой лицензией и региональными опорными банками — наличие значительного количества предприятий торговли и сферы услуг", — отметил генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман.
При этом будет введено ограничение минимального размера предоставляемого АО "Корпорация "МСП" в рамках кредита поручительства суммой 500 тыс. рублей по отдельным траншам кредитных линий, предоставляемых на пополнение оборотных средств.
Напомним, на федеральном уровне в рамках формирования инструмента доступного финансирования бизнеса АО "Корпорация "МСП" совместно с Банком России реализует Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, направленную на создание механизма поддержки малого и среднего предпринимательства приоритетных отраслей с помощью предоставления кредитов на льготных условиях для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала. Данный инструмент государственной поддержки кредитования сектора МСП предусматривает ограничение процентной ставки по банковским кредитам до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для субъектов малого бизнеса.
"Спрос на эту программу со стороны торговых компаний фиксировался с самого начала, — пояснила Наталья Магель, руководитель Центра предоставления гарантий НО "Алтайский фонд МСП", — поэтому полагаем, что программа будет востребована в Алтайском крае. Желающие заявить свой проект на льготное кредитование могут обратиться к специалистам банков-партнёров либо направить заявку через Центр предоставления гарантий на портале Центра "Мой Бизнес"".
Алтайский фонд МСП
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