Четверг, 29 Ноябрь, 13:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,94
€ 75,52
301954
Обь
73см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

Продажу вейпов подросткам почти запретили в Алтайском крае

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Табу на продажу "электронной сигареты" вводят депутаты

Фото: 24smi.org

Продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкости к ним в ближайшее время запретят в Алтайском крае. На сессии краевого парламента в четверг, 29 ноября, депутаты в первом чтении приняли закон "Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина".

"На территории Алтайского края не допускается розничная продажа электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним. Не допускается розничная продажа на территориях и в помещениях детских, образовательных и медицинских организаций, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних", — сказано в законе.

Если у продавца возникают сомнения относительно возраста покупателя, он обязан потребовать документ, удостоверяющий личность. А если документа нет, то продавец имеет право отказать в продаже вейпа или жидкости для него. За продажу этого товара несовершеннолетним возможна административная ответственность.

Это пока только первое чтение, и закон ещё не вступил в силу. Но очевидно, что народные избранники поддержат законопроект и во втором чтении.

"Учитывая масштаб проблемы и тот вред, который "вейпы" ежедневно наносят представителям подрастающего поколения и всему их окружению, мы предлагаем рассмотреть проект регионального закона еще до принятия соответствующего федерального закона и тем самым ограничить на территории края продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним лицам, не достигшим 18 лет", — прокомментировал депутат, глава комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.

По его словам, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вейпы повышают риск возникновения хронической обструктивной болезни легких, рака легких, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний, также связанных с курением. ВОЗ утверждает, что выдыхаемый курильщиком вторичный аэрозоль содержит высокие концентрации токсичных веществ, опасные металлы, что делает его опасным и для людей, находящихся рядом с вейпером.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:52
Позор нашего города: барнаульцы жалуются на заваленные снегом дворы 0
13:32
Девушка напросилась на ночевку к бийчанину и оставила его без украшений 3
13:22
"Трезвая Россия" призвала запретить пивные в жилых домах 6
13:14
Продажу вейпов подросткам почти запретили в Алтайском крае 0
13:03
Рэпер Хаски направит часть денег с концерта в его поддержку правозащитникам 1
12:48
Трактор разорвало на алтайской трассе: подробности ДТП 0
12:34
Единая транспортная карта появится в России в 2019 году 1
12:21
КамАЗ въехал в трактор и разорвал его пополам на трассе Барнаул — Рубцовск 0
12:12
Что упало, то пропало: жителям Алтая разрешили бесплатно собирать валежник 9
12:05
СМИ: все участницы "Серебро" покинут группу 0
11:51
14 улиц отремонтируют в Горно-Алтайске в 2019 году по проекту БКД 0
11:40
Закон о тишине снова ужесточили в Алтайском крае 10
11:32
Суд отклонил просьбу "алтайской шпионки" о переводе из одиночной камеры 2
11:21
Акинфеев, Игнашевич и Жирков еще раз сыграют за сборную России 2
11:11
Названа причина отмены барнаульских трамваев № 8 в выходные дни 7
11:02
Частный самолет Трампа получил повреждения в нью-йоркском аэропорту 0
10:53
Имущественный налог на Алтае посчитают из кадастровой стоимости с 2020 года 14
10:47
Из плюса в холод: штормовое предупреждение передали в Алтайском крае 1
10:33
Политическая оттепель: бюджет Алтайского края принят почти единогласно 10
10:22
Россия стала одним из лидеров по темпам распространения ВИЧ в Европе 30
10:18
Женщина в Камне-на-Оби ранила своего сожителя ножом 0
10:05
Минэкономразвития спрогнозировал рост зарплат россиян до 2036 года 10
10:00
Лодка и 29 других призов: сеть магазинов "Трофей" объявляет розыгрыш 0
09:51
"Жертву" кражи в Рубцовске судят за воровство 0
09:46
Человекоподобные роботы будут "зажигать" в Барнауле 0
09:34
Россиянам разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 4
09:23
СМИ Швеции оценили российские успехи в сельском хозяйстве 6
09:14
Рубцовчанина обвиняют в убийстве женщины, не желавшей отпускать его домой 2
09:02
Легковушка попала под трамвай в Барнауле, движение блокировано 25
08:54
Ушаков рассказал о запросе Порошенко на разговор по телефону с Путиным 2
08:43
Жителей Барнаула ждут пробки в восемь баллов утром 29 ноября 0
08:23
В Крыму арестовали всех нарушивших границу украинских моряков 0
08:14
Кальмары, орехи и зелень: как разнообразить меню в Рождественский пост 27
08:06
Подвиг Зои Космодемьянской: правда и ложь 102
08:00
Свет и деньги: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Вопросы можно уже оставлять под этой новостью
07:50
Дежавю или жамевю: тест на знание психологии человека 3
07:34
Когда промедление стоит жизни 0
07:19
Город суровых сосулек: Барнаул "оброс" опасными ледяными глыбами 1
07:03
Квартиру с отделкой венецианской штукатуркой продают в Барнауле за 12 млн 0
06:48
Кто подает энергию, а кто собирает деньги: зачем Барнаулу столько компаний 13
06:32
Интернет и реальность: немка высмеивает типичные фото в Instagram 3
06:17
Мокрый снег, гололед и +4: прогноз погоды в Алтайском крае на 29 ноября 0
06:01
Как и когда менялись тарифы на проезд в Барнауле в последние годы 17
05:57
Путин заявил о необходимости обсудить в 2019 году поддержку инвалидов 5
04:54
Рогозин рассказал, к какому году Россия заселит Луну аватарами 4
03:04
Кадыров присвоил пятилетнему мальчику звание почетного гражданина Чечни 2
02:31
Песков прокомментировал ситуацию с британским гражданством Брилева 22
01:13
Путин рассказал о безнаказанности Киева: "Хоть младенцев на завтрак" 1
00:14
Ученые впервые точно измерили массу самых тяжелых элементов 0
23:54
Захарова пошутила над срочным вызовом посла России в МИД Эстонии 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.