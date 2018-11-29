Продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкости к ним в ближайшее время запретят в Алтайском крае. На сессии краевого парламента в четверг, 29 ноября, депутаты в первом чтении приняли закон "Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина".
"На территории Алтайского края не допускается розничная продажа электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина несовершеннолетним. Не допускается розничная продажа на территориях и в помещениях детских, образовательных и медицинских организаций, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних", — сказано в законе.
Если у продавца возникают сомнения относительно возраста покупателя, он обязан потребовать документ, удостоверяющий личность. А если документа нет, то продавец имеет право отказать в продаже вейпа или жидкости для него. За продажу этого товара несовершеннолетним возможна административная ответственность.
Это пока только первое чтение, и закон ещё не вступил в силу. Но очевидно, что народные избранники поддержат законопроект и во втором чтении.
"Учитывая масштаб проблемы и тот вред, который "вейпы" ежедневно наносят представителям подрастающего поколения и всему их окружению, мы предлагаем рассмотреть проект регионального закона еще до принятия соответствующего федерального закона и тем самым ограничить на территории края продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним лицам, не достигшим 18 лет", — прокомментировал депутат, глава комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев.
По его словам, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вейпы повышают риск возникновения хронической обструктивной болезни легких, рака легких, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний, также связанных с курением. ВОЗ утверждает, что выдыхаемый курильщиком вторичный аэрозоль содержит высокие концентрации токсичных веществ, опасные металлы, что делает его опасным и для людей, находящихся рядом с вейпером.
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