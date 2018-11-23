Матвиенко поручила изучить вопрос о судьбе региональных телеканалов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильной комиссии тщательно изучить вопрос о судьбе региональных телеканалов после перехода страны на цифровое телевещание в следующем году, пишет "Российская газета".

Как рассказала на пленарном заседании палаты первый зампред комитета по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова, предстоящее отключение аналогового сигнала поставит в крайне затруднительное положение региональные телеканалы, поскольку они не вошли в состав двух мультиплексов бесплатного цифрового вещания.

"Они могут сохранить аналоговое вещание, но должны будут в полном объеме оплачивать услуги по его распространению", — пояснила сенатор, добавив, что это непосильная нагрузка для небольших телекомпаний, а государство им не поможет — программа субсидирования передачи наземного аналогового сигнала прекращается в связи с переходом на "цифру".

Таким образом, подчеркнула парламентарий, выбранный формат целевой программы по развитию цифрового телевещания противоречит одной из заявленных целей — устранению неравенства в плане доступности регионального ТВ. "На практике с 2019 года население субъектов РФ будет лишено бесплатного доступа к региональным телеканалам", — заявила Гумерова.

Она предложила возобновить работу над законопроектом о телерадиовещании и прописать в законодательстве статус региональных вещателей.

Матвиенко напомнила, что на прошлом заседании Совет Федерации уже выразил свою обеспокоенность судьбой региональных телеканалов. В правительстве, отметила она, сенаторов услышали: глава кабмина Дмитрий Медведев распорядился продлить переходный период на полгода.

"Но этого недостаточно, надо думать дальше, о том, что будет после 1 июля. Нужны меры по региональным телеканалам", — считает Матвиенко.

Она дала поручение главе временной комиссии по информационной политике Алексею Пушкову до 5 декабря вместе с комитетом по экономполитике и профильным министерством разобраться в ситуации и представить палате свои предложения.

"Эта тема постоянно звучит, мы получаем много обращений из регионов. Мы создавали комиссию не просто для статуса, а чтобы она работала и занималась региональной проблематикой", — отметила спикер.