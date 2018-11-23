Дело возбудили после избиения учеников скакалкой в Северодвинске

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними", сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о видеозаписи, опубликованной в Сети, на которой видно, как учитель из Северодвинска наказывает школьников за плохие ответы ударами скакалки.

Женщина является классным руководителем этих детей.

После того как видео появилось в Сети, было начато служебное расследование.

Преподаватель физкультуры сразу же после скандала ушла в отпуск.

В региональном СК добавили, что по делу проведены все неотложные действия, причины выясняются.