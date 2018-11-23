Братья Запашные хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Артисты Большого московского государственного цирка выполнили уникальный трюк с жонглированием булавами, который могут занести в Книгу рекордов Гиннесса, пишет "Московский комсомолец".

Всего в номере участвуют 12 человек. Восемь из них висят на тросах на разной высоте и жонглируют. Четверо артистов стоят внизу на манеже, а еще один коллега висит под куполом на высоте 24 метров от земли. Они должны перекидывать булавы по кругу как минимум 15 раз.

Чтобы выполнить трюк, артисты тренировались ежедневно в течение практически четырех месяцев. Сейчас они выполняют номер за минуту, а на начальном этапе на него уходило два часа.

"Изначально мы не знали, сколько человек нам нужно для участия в номере, какая должна быть система тросов, нагрузка. Нужно было все точно рассчитать. Ведь любая самая маленькая ошибка, например дрогнувший палец, могла привести, говоря цирковым языком, к завалу всего номера", — рассказал Аскольд Запашный.

Сведения о трюке в ближайшее время Запашные направят в офис Книги рекордов Гиннесса в Великобританию. Там рассмотрят заявку, после чего станет известен вердикт.