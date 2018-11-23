Суд рассмотрит дело удмуртского врача, изнасиловавшего пациентку

В Удмуртии направили в суд дело врача, который обвиняется в изнасиловании своей пациентки, сообщается на сайте прокуратуры республики.
По данным ведомства, осенью этого года врач седьмой городской клинической больницы под предлогом осмотра после проведенной операции пригласил девушку в ординаторскую и изнасиловал.
По факту происшествия уголовное дело возбудили по части 1 статьи 131 УК России ("Изнасилование") и части 1 статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера").
Во время расследования обвиняемый свою вину полностью признал, раскаялся, скрыться не пытался. Из-за этого его поместили под домашний арест.
За совершенное преступление ему грозит от трех до шести лет тюрьмы.
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