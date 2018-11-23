Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 20 декабря, начало — в 12:00, сообщается на сайте Кремля.

Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента начал принимать заявки журналистов на участие в мероприятии. Место проведения пресс-конференции пока не определено — об этом объявят дополнительно.

В 2017 году глава государства разговаривал с журналистами 3 часа 40 минут. За это время Путин ответил на 65 вопросов. На мероприятие были аккредитованы 1640 человек.