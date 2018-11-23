МИД России припугнул США министром обороны Шойгу

Директор департамента МИД по вопросам контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва верит в разумное решение США в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и рассчитывает на обдуманные шаги, сообщает "РИА Новости".

Ермаков надеется, что США в итоге трезво оценят реальную ситуацию в мире.

"Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну, а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", — заявил Ермаков.

С такими словами дипломат выступил после заявления президента США Дональда Трампа, который 20 ноября пригрозил выйти из ДРСМД, так как Москва его нарушает.