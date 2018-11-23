Финская компания Solar Foods получила 1,1 миллиона долларов инвестиций на запуск экспериментальной фабрики по производству еды из воздуха и воды недалеко от Хельсинки, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание GTM.

Производство еды из воздуха и воды представляет собой процесс получения водорода посредством электролиза воды, который, в свою очередь, станет пищей для полезных микробов. Их подвергнут термообработке и получат на выходе питательную смесь.

Получаемый продукт, по заверениям разработчиков, будет не менее питателен, чем соя или морские водоросли, а внешним видом он будет напоминать сухое молоко. Его можно будет использовать для обогащения рациона белком, а также как временное решение для питания в целом.

Производитель уверен, что развернуть такое производство можно в любом месте, где есть возобновляемая энергия. Массовый запуск порошка в компании хотят начать в 2012 году — к этому времени Solar Foods завершит лицензирование в Европейской комиссии по безопасности продуктов (EFA).