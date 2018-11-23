Амурские студенты в шутку "заминировали" тот самый колледж в Керчи

Стали известны личности злоумышленников, которые сообщили о якобы заложенной бомбе в Керченском политехническом колледже, где ранее произошла массовая бойня, пишет "URA.RU".

"Шутниками" оказались студенты техникума из Благовещенска. Один из молодых людей во время отдыха в общежитии позвонил в полицию и сообщил о бомбе в Крыму. Позже его знакомый перезвонил и заявил, что звонил психически больной человек.

Уточняется, что компания из четырех человек, которая участвовала в розыгрыше, уже отчислена из учебного заведения.

Главный "шутник" хорошо учился, но сейчас является фигурантом уголовного дела. Второй молодой человек, перезвонивший правоохранителям, находится под угрозой административного наказания. Оставшиеся пойдут как свидетели.

Трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. По официальной информации, один молодой человек устроил бойню, в результате которой погибли два десятка человек и более пятидесяти получили ранения.