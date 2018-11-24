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Алтайский край в субботу, 24 ноября, живет в режиме штормовой погоды – жителям региона в этот день не стоит забывать о мерах предосторожности.

"На большей части территории снег, мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, в западных районах снежные заносы",- говорится в прогнозе алтайского ЦГМС.

Днем в краевой столице будет 0…+5 градусов, местами в северо-западных районах до -5 градусов.

Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров, по югу до 27 метров.

В Барнауле будет снег, мокрый снег, мокрый снег с дождем , временами сильные осадки, гололёдные явления, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице 0...+2 градуса. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.