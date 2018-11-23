Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о хищениях при строительстве государственной дачи в Ново-Огарево, сообщает Nation News.

Песков отметил, что данной тематикой занимаются правоохранительные органы. "Были осужденные по этому вопросу", — сказал он.

При этом Песков уточнил, что дача является государственным объектом и не имеет непосредственного отношения к президенту Владимиру Путину. По его словам, у Путина дачи нет.

"Главное, что сворованы государственные деньги, правоохранительные органы принимают меры по поимке виновных", — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что при строительстве президентской резиденции в Ново-Огарево были допущены хищения. Это следует из протоколов допросов экс-замдиректора компании "Климат проф" Бориса Мальцева, который проходит по уголовному делу обвиняемым.