Рыбак из Мурманска выловил в море "кричащего червя"

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов выловил в море необычное беспозвоночное, которое назвал "кричащим" червем, об этом он написал в своем Twitter, пишет "Российская газета".

Sometimes in trawl I find this one.If this creature COULD SCREAM, it WOULD SCREAM like this...

I think so...

Turn on the sound)

Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так...

Я так думаю...

Смотреть со звуком pic.twitter.com/FUiondmWz1 — Роман Федорцов (@rfedortsov) 14 ноября 2018 г.

Федорцов выложил видеоролик с лежащим на ладони причудливым подводным обитателем, который совершает движения, напоминающие открывание рта или своеобразную улыбку. Видеоролик сопровождается звуком, имитирующим "крик".

"Иногда в трале я нахожу такое. Если бы это существо могло кричать, то оно кричало бы так", — прокомментировал мужчина свое видео.