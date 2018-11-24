Ученые нашли смертельно опасные белки в человеческих глазах

Специалисты Калифорнийского университета пришли к выводу, что опасные белки-прионы способны накапливаться на человеческих глазах, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Science Alert.

Прионы входят в особый класс инфекционных агентов — белков с аномальной структурой. Они вызывают смертельные заболевания нервной системы, распространяясь внутри мозга подобно бактериям или вирусам. При взаимодействии со здоровыми белками прионы "заставляют" их принимать болезненные формы.

Ученые выяснили, что "прятаться" инфекционные прионы могут в человеческом глазу. Попадают они туда, по предположению исследователей, из мозга по зрительному нерву. Допускается и обратный процесс: опасные белки могут оказаться внутри организма, если, например, человеку пересадили зараженную роговицу или хирург использовал в работе нестерелизованный инструмент.

Специалисты планируют разработать диагностические тесты, чтобы проанализировать слезы пациентов, больных прионными заболеваниями. Так можно будет выяснить, присутствуют ли в организме опасные патогены.

В настоящее время указанные выше заболевания являются неизлечимыми. При них поражается головной мозг и другие нервные ткани, пациент в итоге умирает.