Специалисты из Лондонского университета королевы Марии при помощи цифровых технологий сумели восстановить облик Джона Беллингема, убившего в 1812 году британского премьер-министра Спенсера Персиваля, пишет "Российская газета" со ссылкой на сайт университета.

Воссоздать облик самого знаменитого в Британии убийцы XIX века удалось по его черепу, который уже два столетия он хранится в Музее патологии королевы Марии.

Беллингем известен как единственный в истории убийца британского премьер-министра. 11 мая 1812 года он в здании парламента застрелил Персиваля. Преступник не пытался скрыться, а свой поступок объяснил безысходностью от бездействия властей.

"Я заметил, что череп у него был довольно необычный с выраженной асимметрией подбородка и похожей на луковицу верхней частью. У Джона Беллингема был длинный, узкий и слегка загнутый книзу нос", — отметил эксперт-криминалист Хью Моррисон

Прежде чем приступить к работе, команда ученых получила разрешение от потомков Беллингема. При воссоздании облика они пользовались и известными историческими сведениями.

Убийца был британцем, мужчиной лет 40. Поэтому для определения толщины тканей, которые накладываются при реконструкции на череп, использовалась современная база данных маркеров мужчин британского происхождения того же возраста.

Также ученые учли, что у Беллингема были очень большие глазницы и высоко посаженные брови. Реконструировать зубы удалось по анализу эмали, сохранившейся на останках.

Для воссоздания черт лица использовалась большая база фотографий человеческих лиц с высоким разрешением. Каждая черта была скорректирована с учетом анатомии черепа и лицевых мышц. Компьютерное программное обеспечение помогло завершить процесс воссоздания облика.

Что касается цвета волос, глаз и тона кожи, то их по изучению черепа, конечно, определить не удалось. Здесь ученые пользовались сохранившимися изображениями Беллингема того времени.