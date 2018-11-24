Студенты, ехавшие на похороны одноклассницы, разбились в ДТП на Урале

На Урале один человек погиб, трое пострадали после страшной аварии, которая произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает LIFE со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Отмечается, что грузовой автомобиль буквально раздавил "Ладу". По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением в сложных погодных условиях.

Трое пострадавших были отправлены в больницу Первоуральска. Трагическое происшествие вызвало заторы на дороге.

По словам Горелых, в "Ладе" ехали студенты. Они направлялись в родное село Ачит на похороны одноклассницы, которая ранее погибла в автомобильной аварии. По факту ДТП проводится проверка.