Шнуров сравнил Путина с Железным человеком из комиксов Marvel

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в интервью журналу "Россия в глобальной политике" заявил, что современная международная политика напоминает ему комиксы, а также подобрал роли для глав ведущих государств.

Шнуров видит в президенте России Владимире Путине Железного человека из комиксов Marvel, а президента США Дональда Трампа сравнил с Джокером из DC Comics.

По словам Шнурова, сейчас комикс — "не просто серия забавных картинок, а история персонажей". Путин воплощает в себе Тони Старка, поскольку знает все и также владеет секретной лабораторией.

"И он буквально с помощью паяльника и циркулярной пилы мастерит целый мир", — подчеркнул Шнуров. Якобы "из ничего стал самым могущественным разрушителем", как пишут про него на Западе.

Трампа артист назвал взбалмошным супергероем, который, тем не менее, "обладает какими-то суперспособностями". Как считает Шнуров, глава США может сыграть и за плохого, и за хорошего. Как он считает, каждое действие президента США оценивают неоднозначно и его решения "вносят "живизну" в весь ландшафт".