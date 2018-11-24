От Рейгана до Евдокимова: самые известные актеры-политики в мире

Актер Владимир Зеленский, известный по сериалу "Любовь в большом городе" и ремейку "Служебного романа", по данным последних соцопросов, вышел на второе место среди возможных кандидатов на пост президента Украины. Пока он уступает Юлии Тимошенко, но уже успел опередить действующего президента страны Петра Порошенко.

Выборы на Украине состоятся весной следующего года и пока о шансах Зеленского на победу рассуждать несколько преждевременно. Между тем портал Amic.ru постарался вспомнить, когда артисты добивались больших высот в политике – причем неважно, где: в России или заграницей. Оговоримся сразу: речь идет только о тех, кто смог стать президентом, губернатором или мэром. Депутатское кресло не рассматривалось, так как в этом случае в рейтинг пришлось бы включать с десяток действующих и бывших российских думцев.

Рональд Рейган

В актерской карьере Рейгана несколько десятков фильмов, а среди его наград есть "Золотой глобус" 1957 года. В 1960 году в честь актера появилась звезда на Аллее славы в Голливуде. В 1967 году Рейган выиграл выборы губернатора Калифорнии и оставался во главе штата до 1975 года. В 1980 году выиграл выборы президента и занимал высшую должность в стране до 1989 года.

Клинт Иствуд

Популярный американский актер и режиссер стал известен как политик в 1986 году, когда выиграл выборы мэра небольшого городка Кармел в Калифорнии. На этой должности он проработал до 1988 года. Впоследствии оказалось, что кандидатура Иствуда какое-то время рассматривалась в качестве потенциального вице-президента в ходе предвыборной кампании Джорджа Буша-старшего 1988 года.

Арнольд Шварцнеггер

Американский актер и бодибилдер австрийского происхождения долгое время был членом Республиканской партии США. В 1990–1993 годах Шварценеггер работал в совете по физической подготовке и спорту в администрации Джорджа Буша-старшего, а в 2003-м он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния. Он занимал эту должность два срока подряд, после чего вернулся к актерской и предпринимательской деятельности.

Джесси Вентура

Профессиональный рестлер, актер, теле- и радиоведущий ушел в политику в начале 1990-х. Сначала он стал мэром города Бруклин-Парк (штат Миннесота), после чего стал губернатором этого штата. Вентура даже хотел принять участие в президентских выборах 2016 года от либертарианцев, но отказался от своей задумки.

Михаил Евдокимов

Известный российский актер и сатирик 1990-х Михаил Евдокимов баллотировался в Госдуму в 1995 году, но не прошел. Спустя десятилетие Евдокимов все же добился успеха на политическом поприще, выиграв выборы губернатора Алтайского края. Спустя год депутаты краевого Заксобрания выразили Евдокимову вотум недоверия из-за ненадлежащего исполнения им обязанностей, однако Евдокимов оставался губернатором до своей гибели в автокатастрофе в августе 2005 года.

Джимми Моралес

Актёр и педагог стал президентом Гватемалы в январе 2016 года. Вместе с родным братом Сэмуэлем профессионально занимался киноиндустрией. Джимми oсновал компанию соответствующего профиля, выпускал популярную комедийную телепрограмму Moralejas. В течение 15 лет вместе с Сэмуэлем снимался в художественных фильмах. Приобрёл известность как актёр комических ролей

Марьян Шарец





Словенский актер и телеведущий, получивший известность как пародист на телевидении, начал общественно-политическую деятельность в 2000-х годах. В 2010-м принял участие в выборах мэра города Камник и во втором туре победил. С тех пор Шарец сконцентрировался на политической карьере. В 2013 году он создал собственную партию "Список Марьяна Шареца". Годом позже его переизбрали на пост мэра Камника, а в 2017-м Шарец принял участие в президентских выборах в Словении. Бывший актер прошел во второй тур, но в итоге проиграл действовавшему президенту Боруту Пахору.