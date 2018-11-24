Суббота, 24 Ноябрь, 08:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какие книги по психологии вас интересуют?

Спецпроекты

$ 65,67
€ 74,94
309455
Обь
59см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформаСессии Алтайского краевого Заксобрания
Новости

От Рейгана до Евдокимова: самые известные актеры-политики в мире

, ИА "Амител"
Случаев, когда артисты с разной степенью успеха переквалифицировались в госдеятелей, не так уж и мало

Фото: cinemaplex.ru

Актер Владимир Зеленский, известный по сериалу "Любовь в большом городе" и ремейку "Служебного романа", по данным последних соцопросов, вышел на второе место среди возможных кандидатов на пост президента Украины. Пока он уступает Юлии Тимошенко, но уже успел опередить действующего президента страны Петра Порошенко.

Выборы на Украине состоятся весной следующего года и пока о шансах Зеленского на победу рассуждать несколько преждевременно. Между тем портал Amic.ru постарался вспомнить, когда артисты добивались больших высот в политике – причем неважно, где: в России или заграницей. Оговоримся сразу: речь идет только о тех, кто смог стать президентом, губернатором или мэром. Депутатское кресло не рассматривалось, так как в этом случае в рейтинг пришлось бы включать с десяток действующих и бывших российских думцев.

Рональд Рейган

В актерской карьере Рейгана несколько десятков фильмов, а среди его наград есть "Золотой глобус" 1957 года. В 1960 году в честь актера появилась звезда на Аллее славы в Голливуде. В 1967 году Рейган выиграл выборы губернатора Калифорнии и оставался во главе штата до 1975 года. В 1980 году выиграл выборы президента и занимал высшую должность в стране до 1989 года.

Клинт Иствуд

Популярный американский актер и режиссер стал известен как политик в 1986 году, когда выиграл выборы мэра небольшого городка Кармел в Калифорнии. На этой должности он проработал до 1988 года. Впоследствии оказалось, что кандидатура Иствуда какое-то время рассматривалась в качестве потенциального вице-президента в ходе предвыборной кампании Джорджа Буша-старшего 1988 года.

Арнольд Шварцнеггер

Американский актер и бодибилдер австрийского происхождения долгое время был членом Республиканской партии США. В 1990–1993 годах Шварценеггер работал в совете по физической подготовке и спорту в администрации Джорджа Буша-старшего, а в 2003-м он выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния. Он занимал эту должность два срока подряд, после чего вернулся к актерской и предпринимательской деятельности.

Джесси Вентура

Профессиональный рестлер, актер, теле- и радиоведущий ушел в политику в начале 1990-х. Сначала он стал мэром города Бруклин-Парк (штат Миннесота), после чего стал губернатором этого штата. Вентура даже хотел принять участие в президентских выборах 2016 года от либертарианцев, но отказался от своей задумки.

Михаил Евдокимов

Известный российский актер и сатирик 1990-х Михаил Евдокимов баллотировался в Госдуму в 1995 году, но не прошел. Спустя десятилетие Евдокимов все же добился успеха на политическом поприще, выиграв выборы губернатора Алтайского края. Спустя год депутаты краевого Заксобрания выразили Евдокимову вотум недоверия из-за ненадлежащего исполнения им обязанностей, однако Евдокимов оставался губернатором до своей гибели в автокатастрофе в августе 2005 года.

Джимми Моралес

Актёр и педагог стал президентом Гватемалы в январе 2016 года. Вместе с родным братом Сэмуэлем профессионально занимался киноиндустрией. Джимми oсновал компанию соответствующего профиля, выпускал популярную комедийную телепрограмму Moralejas. В течение 15 лет вместе с Сэмуэлем снимался в художественных фильмах. Приобрёл известность как актёр комических ролей

Марьян Шарец



Словенский актер и телеведущий, получивший известность как пародист на телевидении, начал общественно-политическую деятельность в 2000-х годах. В 2010-м принял участие в выборах мэра города Камник и во втором туре победил. С тех пор Шарец сконцентрировался на политической карьере. В 2013 году он создал собственную партию "Список Марьяна Шареца". Годом позже его переизбрали на пост мэра Камника, а в 2017-м Шарец принял участие в президентских выборах в Словении. Бывший актер прошел во второй тур, но в итоге проиграл действовавшему президенту Боруту Пахору.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< ноябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
07:50
"Вот она, мечта поэта": лучшие роли Натальи Крачковской 0
07:34
Как попасть на Кремлевскую елку 4
07:19
Бороться с травлей в барнаульских школах будут по специальному алгоритму 0
07:03
Третья федеральная трасса в Алтайском крае может появиться в 2019 году 0
06:48
Совмещенную из двух частей квартиру продают в Барнауле за 10,5 млн руб. 1
06:32
От Рейгана до Евдокимова: самые известные актеры-политики в мире 0
06:17
За секунду до: фотографии, на которых вот-вот случится катастрофа 0
06:01
Снег с дождем, ветер и +5: штормовые выходные начались в Алтайском крае 0
03:23
Шнуров сравнил Путина с Железным человеком из комиксов Marvel 0
02:16
Студенты, ехавшие на похороны одноклассницы, разбились в ДТП на Урале 0
01:10
Воссоздан облик знаменитого убийцы XIX века 1
00:14
Ученые нашли смертельно опасные белки в человеческих глазах 0
23:45
Рыбак из Мурманска выловил в море "кричащего червя" 0
23:35
Еду из воды и воздуха начнут производить в Финляндии 0
23:15
ФСО рассказала о первом этапе учений в Кремле 0
22:42
Братья Запашные хотят попасть в Книгу рекордов Гиннесса 0
22:28
Матвиенко поручила изучить вопрос о судьбе региональных телеканалов 0
22:13
Правительство разрешило проводить тайные закупки через интернет 0
21:49
Суд рассмотрит дело удмуртского врача, изнасиловавшего пациентку 1
21:35
Дело возбудили после избиения учеников скакалкой в Северодвинске 2
21:04
Песков заявил, что у Путина нет дачи 0
20:40
Амурские студенты в шутку "заминировали" тот самый колледж в Керчи 0
20:17
МИД России припугнул США министром обороны Шойгу 2
20:02
Названа дата большой пресс-конференции Путина 0
19:48
Песков рассказал, почему Путин решил задержаться в Крыму 2
19:25
Добрый пес и сумасшедшая велопрогулка: куда сходить в Барнауле в выходные 0
19:08
Коротко о главном: обновление вокзала, буллинг и штрафы — на дороги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 ноября
18:51
Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" пройдет в Барнауле 3
18:35
Россиянке выставили счет на 15 миллионов после смерти матери в Дубае 9
18:16
Песков рассказал об учениях с вертолетами над Кремлем 0
17:53
Экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" объявили в розыск 0
17:35
"Не уследили за огоньком": пламя из здания кафе взволновало барнаульцев 2
17:32
СК прокомментировал алиби экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 5
17:23
Модернизированную пожарную часть открыли в Барнауле 1
17:12
Барнаулец погиб в лобовом столкновении с КамАЗом на Чуйском тракте 0
17:02
Цена на нефть Brent упала ниже $62 6
16:55
Следком впервые показал видео с места гибели алтайского летчика Пешкова 0
16:39
Внедорожник врезался в столб и повалил его на въезде в Барнаул 1
16:28
Главный нарколог России разрешил чуть-чуть пить в холод 0
16:12
Мошенники под видом налоговиков обманывают жителей Алтайского края 2
16:02
Депутат послал россиян с дипломами работать малярами и уборщицами 38
15:48
Сергей Дугин поручил ускорить ремонт Дворца культуры Барнаула 2
15:32
Российским учителям предложили нанять психологов 4
15:21
Комитет по образованию не увидел травли в барнаульском лицее № 101 45
15:13
Площадь Сахарова в Барнауле перекроют с 1 декабря на полтора месяца 2
15:03
Пешеходные переходы предложили делать в форме "толстых лежачих полицейских" 1
15:00
Мама — главное слово: Фонд социальных проектов наградил барнаульских мам 0
14:50
Змеиногорск второй день живет без воды и тепла 2
14:33
Слово "пенсионный" стало одним из самых популярных в 2018 году 1
14:22
Бдительная пенсионерка на Алтае не попалась на уловку "сын в беде" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.