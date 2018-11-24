Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру площадью 151 квадратный метр продают в центре Барнаула за 10,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичном доме на улице Пролетарской и совмещено посредством объединения одно- и трехкомнатной квартир.
"Выполнен качественный современный ремонт, деревянные окна, натяжные потолки, качественные обои и паркет, качественная сантехника. Три спальни, кабинет, кухня-гостиная, три санузла, два с душевой кабиной, телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики воды, домофон, железная дверь, консьерж, колясочная, кухонный гарнитур, шкаф-купе, мягкая мебель", — отмечает автор объявления.
Двор – огорожен, есть детская площадка. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.
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