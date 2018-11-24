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Молдавские депутаты скрутили мужчину, пытавшегося выбить дверь в самолете

, ИА "Амител"
Действия мужчины могли бы закончиться реальной трагедией

Фото: ptzgovorit.ru

Пассажир самолета, летевшего из Москвы в Кишинев, попытался покинуть борт воздушного судна на высоте 10 тысяч метров, сообщает "Комсомольская правда".

"Он что-то бормотал, из чего я понял, что у него умер сын, проблемы с женой", — рассказал подробности случившегося депутат республики Молдова и политолог Богдан Цырдя.

По его словам, примерно за 40 минут до приземления стюардессы попросили депутатов помочь справиться с неадекватным пассажиром. Мужчина пытался выбить двери и выпрыгнуть из салона. Уговоры не помогали, поэтому политическим деятелям пришлось дебошира связать.

"Они принесли ремни, и мы вчетвером минут 10-15 никак не могли с ним справиться, потом все-таки связали руки, ноги и привязали его к креслу", — сообщил Цирдя.

Члены экипажа пояснили, что на большой высоте выбить дверь невозможно, но вполне реально, если самолет уже снизился хотя бы до четырех тысяч метров. Действия мужчины могли бы закончиться реальной трагедией.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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