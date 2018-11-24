Эйфелеву башню, которая является символом столицы Франции, 24 ноября закроют для экскурсий, поскольку на этот день запланирована в Париже манифестация протестующих, которые называют себя "желтыми жилетами", пишут "Известия".

"Из-за демонстраций, которые будут проходить на Марсовом поле, я буду закрыта для посещения в субботу, 24 ноября", — говорится в тексте заявления администрации Эйфелевой башни, от имени самой башни.

Протестные акции во французской столице проходят из-за повышения цен на бензин и увеличения налогов.

По предварительным данным, в массовых манифестациях в последние выходные ноября примут участие около 30 тысяч человек из разных городов. Около трех тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать порядок на улицах Парижа.