Президент Словакии Андрей Киска во время пресс-конференции, которая состоялась после завершения встречи с украинским президентом Петром Порошенко, заявил, что "Северный поток-2" является исключительно политическим проектом, сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал "112 Украина".

"Словакия всегда подчеркивает, что это не экономический, а политический проект. Это очень важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это лишь бизнес-проект. Нет, ни в коем случае. Это только политический проект", — заявил Киска.

Порошенко пояснил, что обсуждал со своим коллегой из Словакии "координацию усилий по недопущению строительства политически мотивированного российского проекта".

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак потребовал, чтобы реализация проекта "Северный поток-2" не стала причиной утраты Словакией своей транзитной роли.