Российские ученые создали мобильный суперкомпьютер

Госкорпорация Ростех рассказала о создании компактного мобильного суперкомпьютера, вычислительный модуль которого при размерах всего 1,9×1,35×1 м достигает рекордной для него пиковой производительности в 2,2 Пфлопс и объема хранения данных до 2,2 Пбайт, сообщается на сайте организации.

"Компьютер потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем представленные на рынке решения", — отмечается в тексте сообщения.

Суперкомпьютер оснастили системой погружного жидкостного охлаждения модулей. Это дает возможность создать мобильные вычислительные центры на базе обычных кузовов-контейнеров вне специально оборудованных помещений. Система почти не шумит, защищена от влаги и пыли, а также имеет высокий уровень пожаробезопасности.

"Суперкомпьютер имеет самую широкую сферу применения, в том числе в космической отрасли. Например, он может использоваться для автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке, моделирования космических летательных аппаратов и оценки состояния их бортовых систем", — рассказали в Ростехе.

Компьютер оснастили специальными системами поддержания работоспособности, благодаря которой можно создать мобильную вычислительную систему любой мощности в любой точке мира.