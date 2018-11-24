Социологи выяснили, сколько денег нужно получать жителям регионов России, чтобы чувствовать себя счастливыми, сообщает "РИА Новости".

Жители Приморья оказались требовательнее москвичей. Согласно результатам исследования, им для счастья требуется 208 тыс. рублей в месяц, а жителям столицы — на тысячу меньше.

В Ростове-на-Дону показатель составил 203 тыс. рублей. Петербуржцам для счастья хватит и 160 тыс. рублей. Респонденты из Набережных Челнов и Оренбурга будут довольны зарплате в 116 тыс. рублей.

Опрос проводило с 7 по 23 ноября 2018 года агентство SuperJob. Совершеннолетних респондентов спросили: "Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?" В опросе принимали участие жители 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.