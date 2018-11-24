Фонд благосостояния России оскудеет в 2019 году на 12 млрд долларов

В 2019 году доходы российского бюджета могут сократиться из-за рекордного падения стоимости нефти на мировом рынке — размер убытка может составить больше десяти миллиардов долларов, пишет "Коммерсант".

В пятницу, 23 ноября, стоимость европейских сортов нефти впервые в 2018 году опустилась ниже 60 долларов за баррель. Российская нефть Urals подешевела до уровня ниже 4 тысяч рублей, а за последние семь месяцев она потеряла треть своей стоимости. Такого обвала на рынке не наблюдалось с осени 2008 года, отмечает издание.

Сложившаяся ситуация, как отмечается, может стабилизировать цены на бензин, но приведет к уменьшению дополнительных доходов.

В 2019 году при таком раскладе Минфин сможет пополнить Фонд национального благосостояния только на 48 млрд долларов, в то время как в 2018-м он пополнился на 60 млрд.