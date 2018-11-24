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Россияне кредиты не любят, но активно ими пользуются

, ИА "Амител"
58% россиян сегодня считают, что кредит - это прямая дорога в долговую яму

Фото: creditpower.ru

Большинство россиян назвали кредит прямой дорогой в долговую яму, при этом в течение последнего полугода займами воспользовались более трети представителей экономически активного населения, сообщает портал SuperJob.

58% россиян сегодня считают, что кредит — это прямая дорога в долговую яму. В том, что кредит дарит возможность приобрести желаемое, уверены в 3 раза меньше респондентов (19%).

Распределение сторонников этих диаметрально противоположных мнений о кредитах примерно одинаково среди всех групп опрошенных. Чуть чаще об опасностях необдуманного кредитования предупреждают россияне старше 45 лет (60% из них считают кредит прямой дорогой в долговую яму), мужчины и респонденты с зарплатой от 45000 руб. (по 61%). О том, что кредит дарит возможность приобрести желаемое, несколько чаще говорили женщины (21%), россияне 35-44 лет (22%) и респонденты с зарплатой от 25000 до 35000 руб. в месяц (24%).

Наиболее лояльно к кредитам относятся те, кому доводилось воспользоваться этим финансовым инструментом в течение последнего полугода: каждый третий из них назвал кредит прекрасной возможностью получить желаемое, в то время как среди россиян, не кредитовавшихся в течение последнего полугодия, такое мнение поддерживает лишь 1 из 10 опрошенных. 

Число представителей экономически активного населения страны, обращавшихся в течение последних 6 месяцев к услугам кредитных организаций, составляет 37%. Чаще всего кредитами пользовались россияне в возрасте 35-44 лет (45%), респонденты с зарплатой 25000-34999 руб. и те, кто зарабатывает свыше 45000 руб. в месяц (по 43%).

Количество россиян, бравших кредит в течение последнего полугода, сегодня выше, чем 2 года назад: 37 и 28% соответственно. Для 2016 года характерен и рост негативных настроений по отношению к кредитам: тогда прямой дорогой в долговую яму их называли 62% опрошенных. Наиболее активно россияне кредитовались в 2014, тогда различного рода займами пользовались 43%. Лучше всего отношение к кредитам было в далеком 2007: прямой дорогой в долговую яму их называли около трети опрошенных (33%), прекрасной возможностью получить желаемое — едва ли не половина респондентов (47%).

Сегодня россиян, никогда не пользовавшихся кредитами, — 35%. Чаще всего это молодежь до 24 лет (73%) и россияне с низким доходом (44%).

Кредитовались 1 либо 2 раза по 12% опрошенных. 3 кредитами на данный момент успели воспользоваться 10% респондентов. От 4 до 6 раз брали кредит 13%. От 7 до 9 — 3%. 10 и более раз обращались в кредитные организации 4% опрошенных. Наиболее часто обращаются за кредитами респонденты в возрасте 35-44 лет и россияне с доходом от 45000 руб.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.11.2018 12:32
АБОРИГЕН

Высокая закредитованность особенно по процентным ставкам действующим в РФ, признак тотальной нищеты населения.

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