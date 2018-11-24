Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета России, которое прошло в Ялте, потребовал от чиновников конкретных результатов при реализации майских указов, сообщает "РИА Новости".

Путин призвал отказаться от "усредненных" показателей и "красивых формулировок", а вместо этого сделать так, чтобы россияне стали лучше жить.

Это должны быть реальные деньги, которые люди получают "сегодня, завтра, послезавтра", заявил президент.

Также Путин напомнил о необходимости "добиться прорыва" в здравоохранении, образовании, инфраструктуре, отметив, что ему не нравятся "красивые формулировки".

Вместо них, как он заявил, должны занять реальные результаты, чтобы граждане стали жить лучше и каждый почувствовал эти изменения на себе.