Обнародована запись предсмертного звонка Евгения Осина дочери

Музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал запись телефонного разговора музыканта Евгения Осина с его дочерью Агнией, который состоялся незадолго до смерти артиста, сообщает Nation News.

На записи Осин уверяет дочь, что она у него единственная, а приемных детей нет. Он также подчеркивает, что все наследство принадлежит ей: "Все останется тебе".

Разин разместил запись в своем Instagram накануне, 23 ноября. Он пояснил, что сделал это, чтобы развеять сомнения относительно наследства скончавшегося эстрадного исполнителя. Позже запись была удалена.

Осина нашли мертвым в его доме 17 ноября. Сообщалось, что у 55-летнего музыканта остановилось сердце.