Министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции "Средиземноморье: римский диалог" рассмешил участников своим комментарием политики западных стран, которые обвиняют Москву по различным поводам, сообщает "РИА Новости".

По словам главы МИД, западные партнеры игнорируют прямой диалог с Россией. В качестве примера он привел обвинения Финляндии и Норвегии во "вмешательстве" РФ в работу GPS во время военных учений НАТО Trident Juncture осенью 2018 года.

Как подчеркнул Лавров, вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", — сказал Лавров. Слушатели в ответ рассмеялись и начали громко аплодировать.