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Иркутский СПИД-центр купил топовый iPhone XS Max для непонятных целей

, ИА "Амител"
Говорят, что есть неизвестное приложение, которое можно запустить лишь на топовой версии iPhone XS Max 

Фото: expertcen.ru

Иркутский СПИД-центр закупил iPhone XS Max в версии на 512 ГБ — соответствующий тендер опубликован на сайте Госзакупок, сообщает издание CNews.

Объявленная стоимость контракта составляет 123 тысячи рублей. Единственный поставщик не раскрывается. Отмечается, что сумма, потраченная на смартфон, в полтора раза превышает стоимость одного среднестатистического годового курса лечения от заболевания — 83 тысячи рублей.

Глава иркутского СПИД-центра Юлия Плотникова попыталась объяснить изданию причину покупки: "Это оборудование приобретено для реализации международного проекта по вовлечению и удержанию представителей ключевых групп — гомосексуалов, потребителей наркотиков, работников коммерческого секса — на терапии по ВИЧ-инфекции и туберкулезу посредством специального приложения для смартфона и обеспечения непрерывного контакта врача и пациента".

Другими словами, есть какое-то приложение, которое можно запустить лишь на топовой версии iPhone XS Max. Однако ответить на вопрос, что за приложение такое волшебное, Плотникова так и не смогла, отмечает издание.

И просто непонятно, какое приложение требует мощностей процессора A12 и обязательно 512 ГБ накопителя. Причем, у менее крутых и более дешевых "айфонов" есть даже целая серия Product (RED), которая посвящена борьбе с заболеванием. При покупке смартфона из этой серии средства направляются в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.

Примечательно, что Плотникова возглавляет учреждение с 2010 года и ее, судя по всему, считают не очень хорошим управленцем. Как пишет IrkutskMedia, в 2017 году СПИД-центр за 9 месяцев освоил лишь 19 % от всего своего бюджета. И это в условиях фактически эпидемии ВИЧ в Иркутской области (регион регулярно попадает в тройку по заболеваемости ВИЧ) и постоянной нехватки финансирования СПИД-центров по всей стране — требуется ежегодно около 100 млрд рублей, но выделяется только 20 млрд. А иркутский СПИД-центр — дотационное, социально важное учреждение проблемного региона.

Сам центр, как пишет издание, старается креативно подходить к своей работе, не жалея денег на профилактические мероприятия. Например, каждый год организуются тематические проекционные шоу в центре Иркутска, которые обходятся по 2 млн рублей.

Эксперты отмечают, что в App Store и Google Play есть несколько приложений специально для людей, инфицированных ВИЧ и СПИД. И среди них действительно есть эксклюзив только для iOS. Это Liverpool HIV iChart. Правда, это приложение работает даже на iPhone 4s, который появился в 2011 году и сегодня стоит сущие копейки (в сравнении со старшим братом) — от 2500 до 5000 рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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