Депутат, пославший россиян работать уборщиками, объяснил свои слова

Член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов, ранее предложивший россиянам с высшим образованием работать малярами и уборщицами, заявил, что журналисты неверно передали его слова, сообщает "РИА Новости".

По словам Вострецова, его слова были про россиян с несколькими высшими образованиями, которые "десять лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда".

Таких людей депутат назвал "профессиональными нытиками", отметив, что безработный человек — это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти, а "не мечтает".

Депутат отметил, что пенсионерке "можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, совершенствоваться и искать", а можно "сидеть на бабушкиной пенсии", не желая работать за 15-20 тысяч рублей.

В таких условиях, как подчеркнул народный избранник, пенсионерке "не хватит никакого прожиточного минимума, и все будут злиться, что государство плохое".

В заключении Вострецов заявил, что не исключает для себя в будущем выбор рабочей специальности, и если он останется без мандата, то пойдет на биржу труда.

"Я не боюсь работы руками. Я в деревне вырос. У нас и свиньи, и коровы были", — заявил депутат Вострецов, отметив, что и сейчас может пойти мыть полы.