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Томенко: Алтайский край примет участие в большинстве федеральных проектов

, ИА "Амител"
Томенко принимал участие в работе подгруппы, которая занималась тремя национальными приоритетами, связанными с экономикой

Фото: nia-altay24.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам участия в расширенном заседании президиума Государственного совета, который состоялся 23 ноября в Ялте, заявил, что регион примет участие в большинстве федеральных проектов, сообщается на официальном сайте региона.

В расширенном заседании президиума Госсовета приняли участие 36 из 85 российских губернаторов. Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке обсудил с главами регионов задачи по повышению качества жизни людей в территориях. По словам главы государства, реализация "майских указов" должна быть выражена "в конкретных результатах".

"Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Модное такое выражение есть — "средняя температура по больнице". Вот нам среднее по больнице не нужно, нам нужны конкретные результаты, так, чтобы люди их увидели", — заявил президент.

Томенко отметил, что расширенное заседание президиума Госсовета проходило в необычном, обновленном формате: "Была двухдневная работа рабочих групп, которые были созданы для того, чтобы подготовить предложения по реализации указа президента №204. В рабочие группы входили губернаторы, члены правительства и эксперты. По каждому из 12 национальных приоритетов мы вырабатывали показатели, которые необходимо достигнуть, порядок реализации тех или иных мероприятий, доведения задач, стоящих перед страной, отдельными отраслями и регионами".

В настоящее время, как подчеркнул губернатор, разработка всех национальных проектов находится в завершающей стадии. На расширенном заседании президиума Госсовета с предложениями и рекомендациями выступали руководители рабочих групп. Эти предложения вошли в перечень поручений, которые подпишет президент. Все это позволит нам выстроить работу по реализации национальных приоритетов".

Томенко принимал участие в работе подгруппы, которая занималась тремя национальными приоритетами, связанными с экономикой: производительностью труда и поддержкой занятости, малым и средним предпринимательством и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперацией и экспортом.

"Наши соображения, которые вырабатывались под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, с участием Министра экономического развития Максима Орешкина, ректора РАНХиГС Владимира Мау и группы губернаторов, были восприняты всеми участниками заседания и найдут свое отражение в итоговом документе", — отметил Томенко.

По его словам, Алтайский край из 67 федеральных проектов, реализация которых предусмотрена национальными приоритетами, примет участие как минимум в 52 и продолжит работу по возможному включению в другие проекты.

Состав подгруппы "Экономика", в которую входил Виктор Томенко на расширенном заседании Госсовета в Ялте 23 ноября:

Дмитрий Козак, вице-премьер Правительства РФ
Максим Орешкин, министр экономического развития
Владимир Устинов, полпред президента в Южном федеральном округе
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края
Максим Решетников, губернатор Пермского края
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области
Андрей Клычков, губернатор Орловской области
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам
Леонид Горнин, первый заместитель министра финансов РФ
Владимир Мау, ректор РАНХИГС

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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