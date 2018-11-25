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Штормовая погода продолжится в Алтайском крае в воскресенье, 25 ноября, сообщает региональный Гидрометцентр.

"На большей части территории осадки преимущественно в виде снега, в южных районах с мокрым снегом, местами сильные осадки, метель, гололедные явления, на дорогах гололедица, снежные заносы", — информируют синоптики.

Днем будет -3...-8 градусов, местами в западных районах до -13 метров. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду с усилением до 18-23 метров, в восточных районах местами порывы 25-30 метров в секунду.

В Барнауле временами снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Дневные температуры в краевой столице составят -8...-10 градусов. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду, порывы до 22 метров.