Угрозу конституционному строю России нашли в названиях улиц Челябинска

На состоявшейся в Челябинске дискуссии о росте экстремизма среди молодежи прозвучала идея приравнять к экстремистам героев революционного движения начала ХХ века, пишет "URA.RU".

По словам замглавы регионального минобразования Вадима Бобровского, нужно пересмотреть отношение к самому понятию экстремизма.

Бобровский обратил внимание на улицы, названные в честь Софьи Кривой и Самуила Цвиллинга, оперируя при этом данными "Википедии". Так, по его словам, Софье было 14 лет, когда ее впервые арестовали в связи с деятельностью РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии), а Самуил в 16 лет совершил убийство и похитил деньги "на нужды революции".

"Сейчас такая деятельность однозначно трактовалась как экстремистская", — пояснил замминистра.

"Экстремизм необходимо диверсифицировать. Экстремизм в общем понимании — это то, что угрожает конституционному строю", — добавил чиновник Бобровский.

Участники дискуссии одобрили инициативу, согласно которой необходимо менять отношение к понятию "экстремизма", делая его еще более "размытым".