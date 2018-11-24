Больше двух десятков жителей ветхого и аварийного жилья в Барнауле вышли на пикет, организованный ЛДПР в субботу, 24 ноября.

"Это те, кто годами живет в страхе за свою жизнь и жизнь детей. Те, кто снимает на телефон видео с "танцующими" стенами. Те, кого наша власть гонит из одних рассыпающихся квартир в другие", — охарактеризовали в партии участников пикета.

Активисты собрали народ под следующими лозунгами: "Сегодня трещина – завтра смерть!", "ЛДПР требует расселения из всех аварийных домов!", "Долой гробы на курьих ножках!", "А на наши похороны коммунальщики скинутся?", "Чиновник! Сколько нам еще жить в страхе?!", "Ветхое жилье – позор Барнаула!".

Отмечается, что акция рассчитана на привлечение внимания краевых и федеральных властей, поскольку городские чиновники уже фактически расписались в своем бессилии.

Активисты отметили, что к 2018 году на расселение выделялось 167 878, 8 тыс. рублей (тогда изначальная сумма расходов была увеличена благодаря поправкам фракции ЛДПР в городской Думе), а на следующий планируется всего139 017, 6 тыс. рублей. Между тем, сейчас в очереди на расселение — 152 дома, уже признанных аварийными.

"В реальности количество действительно опасных для жизни домов гораздо больше, потому что процедура признания дома аварийным – очень сложная, долгая, и для жильцов она часто становится невозможной. И даже эти полторы сотни домов мы не сумеем расселить на выделяемые из городской казны средства. Без вмешательства края и федерального центра нам никогда не решить эту проблему", — прокомментировал ситуацию депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин.

"Наш дом был признан аварийным и уже тогда имел стяжки, когда в 2015 году в стене образовалась трещина. Власть решила сделать еще стяжки. Администрация лично мне клялась и божилась, что в течение двух лет дом все равно пойдет под снос. А теперь нас уверяют, что угроза для жизни ликвидирована. Между тем, дом уже больше чем на метр ушел в землю, и его как будто разрывает на части. Весной и осенью новые стяжки стреляют так, что люди иногда выскакивают на улицу. У нас есть видео, как двигается стена", — рассказала Надежда Ковтун, жительница дома по ул. Смирнова, 79.

Теперь им предлагают снимать жилье – за свои деньги, параллельно оплачивая аварийную квартиру. "А жить на что?" — спрашивают активисты.

Жители уверены, что в городе идет нецелевое использование денег. "Мы входили в краевую программу переселения, было выделено по 12 миллионов, эти данные были в открытом доступе. А чиновники заявили – ничего не выделяли. Еще и кадастровые номера напутаны – а это уже уголовное дело", — рассказала Ольга Блинова, представительница дома по ул. Димитрова, 152.

Владимира Пучеглазова с женой переселили в этот дом из другого аварийного жилья по адресу ул. Аванесова, 96. Теперь гонят в такое же ветхое здание – на Карагандинскую, 1. А по документам, как отмечают активисты, оно вообще заявлено как нежилое помещение.

"Мы 26 лет стоим в очереди на квартиру, а бюрократ из барнаульской администрации нам и говорит: "А что ты хочешь? Квартиру ты не получишь, у нас так — либо человек за это время покупает жилье сам, либо умирает", — отметил Владимир.

По итогам пикета ЛДПР подготовит резолюцию, которая отправится на стол губернатору Алтайского края Виктору Томенко. "К нему, кстати, жители аварийных домов попасть на прием так и не смогли", — отмечают активисты ЛДПР.

Также все материалы будут переданы депутату фракции ЛДПР в Государственной Думе Елене Строковой, курирующей регион.