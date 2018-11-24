В Барнауле прямо над входом в подъезд жилого дома (Социалистический, 130) висит огромная сосулька и ком снега, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"А как мы знаем, если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Будет очень неприятно если это "ружье" выстрелит кому-нибудь по машине или в голову. Будьте внимательны и осторожны", — говорится в сообщении паблика.

Отмечается, что при обнаружении снежных масс, наледи и сосулек на крыше дома, необходимо обратиться в управляющую организацию, обслуживающую дом, либо в администрацию района с просьбой провести проверку, подкрепив информацию фотографиями и пояснительной запиской.