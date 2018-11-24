Адвокат Татьяна Стукалова, защищающая футболиста Александра Кокорина, заявила, что избитый чиновник Минпромторга РФ Денис Пак сам спровоцировал драку своим хамским поведением, сообщает "URA.RU".

Стукалова в своем Instagram, применяя нецензурную лексику, обратилась к общественности: "Если бы вашу спутницу публично назвали [девушкой легкого поведения], а вас тут же [представителем нетрадиционной сексуальной ориентации] и, более того, [неловким молодым человеком], что бы вы сделали?".

При этом она предложила три варианта ответа — убежать, вызвать полицию или "ответить адекватно".

Таким образом юрист указала, что попавшие в скандальную историю с двумя конфликтами за день футболисты Кокорин и Павел Мамаев были спровоцированы самими тремя пострадавшими.

Стукалова также рекомендовала всем, кто следит за темой, внимательно пересмотреть имеющиеся в открытом доступе видеоролики, которые якобы указывают на вину футболистов.