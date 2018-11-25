Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти Барнаула определились с компанией-подрядчиком, которая обеспечит физическую охрану нескольких административных зданий.

Аукцион на оказание соответствующих услуг был размещен на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта составляла 11 579 040 рублей. В итоге победителем конкурса оказалось ООО "Частное охранное предприятие Скаут". Этот участник конкурса заявил о готовности оказать соответствующие услуги за 11 230 000 рублей.

В документах закупки отмечается, что услуга предоставляется с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Охранять предстоит следующие административные здания:

г. Барнаул, ул. Гоголя, 48 (8 этажей, общей площадью 7149,8 квадратных метров);

г. Барнаул, пр. Ленина, 18 (3 этажа, общей площадью 1937,1 квадратных метров);

г. Барнаул, пр. Ленина, 6 (3 этажа, общей площадью 934,7 квадратных метров);

г. Барнаул, ул. Короленко, 65 (3 этажа, общей площадью 2592,9 квадратных метров);

г. Барнаул, ул. Никитина, 59а (1 этаж, общей площадью 778,9 квадратных метров).

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Исполнитель обязуется ежедневно выставлять охранников при надлежащей экипировке; обеспечить прибытие группы быстрого реагирования на объект в течение пяти минут с момента поступления сигнала связи в целях осуществления охранных мероприятий; обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье находящегося в служебных помещениях персонала, а также находящихся в охраняемом помещении материальных ценностей и документов; немедленно ставить в известность о факте нарушения целостности объекта или причинении ущерба; в установленном законом порядке содействовать в поддержании общественного порядка в помещениях объектов и так далее.