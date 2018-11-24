Избирательная комиссия Приморского края завершила регистрацию пятерых кандидатов на пост губернатора региона, сообщает "Интерфакс".

В сентябре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко уверенно побеждал на выборах. Утром неожиданно, после ночного технического сбоя продолжительностью в несколько часов, оказалось, что больше голосов набрал конкурент из "Единой России" Андрей Тарасенко. Причем, часть голосов коммуниста и вовсе была перекинута единороссу. Ищенко заявил, что не согласен с результатами. ЦИК РФ признал ошибку. Однако вместо того, чтобы повторно пересчитать голоса за несколько ночных часов, было принято неожиданное решение назначить повторные выборы — на 16 декабря 2018 года. Впрочем, на эти выборы потенциальный победитель уже не попадает решением местного избиркома.

"По результатам всех проведенных проверок, на основании документов, представленными нашими коллегами из госорганов, комиссия пришла к выводу, что зарегистрированы могут быть кандидаты Андрейченко, Кожемяко, Тимченко, Степаненко, Чемерис. В отношении всех других кандидатов комиссия констатировала, что-либо подписи депутатов или глав муниципалитетов, либо подписей избирателей недостаточно для регистрации", — сообщила глава местного избиркома Татьяна Гладких.

В итоге на пост губернатора края сейчас претендует врио главы края Олег Кожемяко, который идет на выборы самовыдвиженцем. После отмененных выборов в сентябре он был срочно "перекинут" в Приморье указом президента России Владимиром Путиным. Также силы попробуют депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, Игорь Степаненко от партии "Патриоты России", глава краевого отделения "Деловой России" Алексей Тимченко от "Партии Роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко, выдвинутый ЛДПР.

По разным причинам в регистрации было отказано 11 кандидатам. Не прошел и Андрей Ищенко, который принимал участие в предыдущих двух турах выборов и является фактически победителем.